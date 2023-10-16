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Гаджеты

Не для продажи: в Apple разработали новое устройство для iPhone “в коробке”

16 октября 2023, 13:21
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Apple, iPhone
Источник: Depositphotos

Компания Apple создала устройство, которое предназначено не для покупателей. С его помощью можно управлять iPhone, которые запечатаны в коробках.

Так, речь идет о гаджете, который похож на планшет. Оно способно с помощью беспроводного соединения выводить из спящего режима iPhone , не вынимая из коробки. Достаточно просто положить смартфон на устройство. 

Далее новинка связывается с iPhone и загружает на него обновление операционной системы — на сегодня это iOS 17. После установки нужных файлов, гаджет снова выключает устройство.

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Новику планируют отправить по всем сертифицированным магазинам Apple до конца 2024 года. Это позволит покупателям новых iPhone не ждать обновлений системы после первого запуска устройства. Это может показаться мелочью, но далеко не все готовы ждать. Тем более, обновление iOS — это не только про дизайн и интерфейс, но и о новых функциях и улучшенной системе защиты.

Напомним, что камеру топового iPhone 15 Pro Max признали лучшей в мире — правда, это касается фронтальной камеры для селфи. Смартфон отлично подходит для видео-конференций или съемок контента с селфи.

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Источник
MyDrivers
Теги
Apple iPhone
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