Камеру топового 15 Pro Max визнали найкращою у світі за версією тесту DxOMark. Однак це стосується тільки фронтальної камери – над основною потрібно ще попрацювати.

Так, “фронталка” флагмана 2023 року отримала рекордних 149 балів. Це на 4 бали більше, ніж торішній iPhone 14 Pro Max, який також мав відмінні результати.

При цьому, експерти побачили шуми на знімках під час зйомки в будь-яких умовах. З негативного – відмінності в різкості за знімання відео під час ходьби.

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Однак плюсів набагато більше – значна глибина різкості, хороший автофокус без сюрпризів і висока деталізація, якщо знімати контент удень. На особливу увагу заслуговує стабілізація, яка чудово працює і в екшн-режимі.

Примітно, що найкращим у плані основної камери вважається Huawei P0 Pro – він отримав 156 балів, що на 2 очки більше за смартфон від Apple.

І поки експерти вивчають можливості флагманів, користувачі скаржаться на екран iPhone 15 Pro. Як виявилося, дисплей буквально вигорає – це відбувається через статичні картинки.

Такі проблеми спостерігаються вже через кілька тижнів надходження смартфона в продаж. В Apple поки що не прокоментували ситуацію навколо флагманів.