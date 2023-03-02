Не більше години: TikTok вводить обмеження для неповнолітніх

У соцмережу TikTok введуть нові обмеження для неповнолітніх користувачів. Тепер для них обмежуватиметься час використання сервісу до 1 години на день.

Це сталося на тлі занепокоєння влади багатьох країн щодо безпеки застосунку та алгоритмів просування контенту.

Такі обмеження – не новинка для китайської компанії ByteDance, яка володіє TikTok. Раніше в цій державі зменшили кількість часу на відеоігри для школярів – тільки у п’ятницю, вихідні й святкові дні по 60 хвилин.

Зараз дивляться

Це спроба Китаю зменшити інтернет-залежність. Тепер подібні зміни хочуть запровадити у США для TikTok – там сервісом користуються коло 66% усіх школярів.

Утім, будуть і потурання – за словами глави відділу довіри та безпеки TikTok Кормак Кінан, батьки зможуть продовжити екранний час застосунку ще на 30 хвилин. Для цього потрібно ввести спеціальний пароль.

І поки TikTok вводить обмеження, корпорація Meta додає у свої сервіси нові можливості. В Instagram і Facebook з’явиться верифікація облікових записів на платній основі. Спеціальна галочка підтверджуватиме достовірність облікового запису, але сама послуга не з дешевих – $12 щомісяця. Крім верифікації, системи просуватимуть ваші публікації, роблячи їх помітнішими.