Американська бізнесвумен Кайлі Дженнер більше не найпопулярніша жінка в Instagram. Її обігнала співачка і акторка Селена Гомес.

Станом на 14:15 23 лютого, у Кайлі 380 378 897 підписників, у Селени – 381 181 130. Примітно те, що у першої цифра продовжує падати, а у другої – не припиняє рости.

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Однак варто зазначити, що Гомес не веде свій профіль самостійно, оскільки видалила Instagram з телефону. До цього протягом багатьох років вона ділилася з шанувальниками своїми думками, але згодом вирішила відмовитися від соцмереж.

– Люди можуть називати мене потворною або дурною… Вони пишуть такі підлі слова… Я б постійно плакала. У мене постійно було занепокоєння… Я більше не могла. Це була марна трата мого часу, – ділилася одного разу Селена.

Вона також пояснила, що єдиним додатком для соцмереж, який вона має на своєму телефоні, є TikTok, оскільки вона вважає його трохи менш ворожим.

– У соціальних мережах є чудові речі: спілкування з шанувальниками, бачення того, як вони щасливі і схвильовані, їхні історії. Я почала це фільтрувати. Я створила систему: все, що я роблю, я відправляю своєму помічнику, який публікує пости, – пояснила Гомес.

Поряд із Селеною та Кайлі, серед найпопулярніших жінок-знаменитостей в Instagram – Аріана Гранде, Кім Кардаш’ян та Бейонсе.