Компания Meta запускает новую платную услугу на Facebook и Instagram. Речь идет о верификации учетной записи, как это делается в Twitter.

Услуга не из дешевых – $12 в месяц, но для владельцев iPhone ценник вырос до $15, поскольку Apple берет дополнительный налог за оплату. Новинка будет доступной уже на этой неделе в Австралии и Новой Зеландии. Со временем платная подписка появится и в других странах.

Решение было принято после желания Маска сделать функцию верификацией доступной для всех пользователей Twitter.

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Синяя галочка служит показателем подлинности учетной записи – страница представляет ту личность или компанию, о которой размещена информация.

Платная подписка дает не только отображение галочки, но и повышенную видимость сообщений, защиту от фейков и более легкий доступ к обслуживанию клиентов. Изменения не повлияют на ранее верифицированные аккаунты.

Другие крупные сайты и компании также активно используют платную подписку на свои услуги – Reddit, YouTube и Discord.

У производителя iPhone также много сервисов работают только за деньги – к примеру, Apple Music.

Впрочем, конкуренты пошли еще дальше – Twitter может стать полноценным банком. Илон Маск хочет, чтобы соцсеть стала суперсервисом, где можно не только общаться, но и открывать денежные счета.