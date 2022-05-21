Космічний апарат Boeing Starliner вперше за кілька років успішно зістикувався з МКС. Цей політ був без астронавтів – після проблем із польотами у 2019 році, компанія змогла провести першу успішну місію.

Корпорація витратила два з половиною роки на усунення низки технічних проблем. Starliner допоможе Boeing скласти конкуренцію корпорації SpaceX Ілона Маска, яка вже доставила 5 екіпажів NASA на МКС.

За планами компанії, корабель має провести 4-5 днів на космічній станції, після чого він виправиться на Землю за допомогою парашутів. Апарат повинен приземлитися на одну із 5 посадкових станцій у США.

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– Ми багато чого навчилися завдяки цій місії за останні 24 години, — сказала Кеті Людерс, заступник адміністратора NASA з космічних операцій, під час пресконференції після стикування.

Якщо вся місія успішно буде виконана, NASA може обговорити з Boeing деталі відправлення астронавтів на МКС до кінця 2022 року.

Американське космічне агентство уклало договір із Boeing на космічні послуги ще у 2014 році. Тепер компанія користуватиметься кораблями не лише SpaceX.

На початку травня ще одна велика компанія заявила про успішне космічне випробування. Rocket Lab вперше зловила перший ступінь ракети за допомогою вертольота та гачка. Усе це відбувалося повітря на висоті 2 км.