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Крутіше ніж у фільмах: Rocket Lab вперше зловили ракету за допомогою вертольота

3 Травня 2022, 13:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Крутіше ніж у фільмах: Rocket Lab вперше зловили ракету за допомогою вертольота
Джерело: Depositphotos

Компанія Rocket Lab вперше зловила перший ступінь ракети гелікоптером у повітрі. Космічний апарат довелося скинути у воду, але ракета залишилася цілою та неушкодженою.

Запуск ракети відбувся на ніч 3 травня – політ реалізували в рамках місії Туди та назад. Завдання успішно виконане – після запуску ракета вивела на орбіту 34 супутники, а потім почала падати на Землю. Парашути знизили швидкість космічного апарата і на висоті 2 км її виявив пілот модифікованого вантажного вертольота Sikorsky S-92.

Схопити частину ракети вдалося за допомогою спеціального гака. Проте пілот повідомив про високі навантаження – з таким під час випробувань льотчик не стикався. У зв’язку з цим було ухвалено рішення відчепити ракету – вона впала у воду.

У компанії додали, що літаючий апарат у прекрасному стані – занурення у воду можна назвати м’яким. Поки що не зрозуміло, чи можливо його використовувати повторно після падіння.

Бажання використовувати ракети кілька разів – не новинка для світу ракетобудування. Аналогічно робить і компанія Ілона Маска SpaceX – її ракети Falcon 9 кілька разів відправляють супутники в космос і цінний вантаж на МКС. Це стало реальним завдяки спеціальній посадковій станції, яка розташована на воді та самостійно розраховує точку приземлення ракети, пересуваючись у потрібну зону.

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Теги
Космос, Ракета
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