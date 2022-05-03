Компанія Rocket Lab вперше зловила перший ступінь ракети гелікоптером у повітрі. Космічний апарат довелося скинути у воду, але ракета залишилася цілою та неушкодженою.

Запуск ракети відбувся на ніч 3 травня – політ реалізували в рамках місії Туди та назад. Завдання успішно виконане – після запуску ракета вивела на орбіту 34 супутники, а потім почала падати на Землю. Парашути знизили швидкість космічного апарата і на висоті 2 км її виявив пілот модифікованого вантажного вертольота Sikorsky S-92.

Схопити частину ракети вдалося за допомогою спеціального гака. Проте пілот повідомив про високі навантаження – з таким під час випробувань льотчик не стикався. У зв’язку з цим було ухвалено рішення відчепити ракету – вона впала у воду.

У компанії додали, що літаючий апарат у прекрасному стані – занурення у воду можна назвати м’яким. Поки що не зрозуміло, чи можливо його використовувати повторно після падіння.

Бажання використовувати ракети кілька разів – не новинка для світу ракетобудування. Аналогічно робить і компанія Ілона Маска SpaceX – її ракети Falcon 9 кілька разів відправляють супутники в космос і цінний вантаж на МКС. Це стало реальним завдяки спеціальній посадковій станції, яка розташована на воді та самостійно розраховує точку приземлення ракети, пересуваючись у потрібну зону.