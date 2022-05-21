Космический аппарат Boeing Starliner впервые за несколько лет успешно состыковался с МКС. Этот полет был без астронавтов — после проблем с полетами в 2019 году, компания смогла провести первую успешную миссию.

Корпорация потратила два с половиной года на устранение ряда технических проблем. Starliner поможет Boeing составить конкуренцию корпорации SpaceX Илона Маска, которая уже доставила 5 экипажей NASA на МКС.

По планам компании, корабль должен провести 4-5 дней на космической станции, после чего он оправится на Землю с помощью парашютов. Аппарат должен приземлиться на одну из 5 посадочных станций в США.

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— Мы многому научились благодаря этой миссии за последние 24 часа, — сказала Кэти Людерс, заместитель администратора NASA по космическим операциям, во время пресс-конференции после стыковки.

Если вся миссия будет успешно выполнена, NASA может обсудить с Boeing детали отправки астронавтов на МКС к концу 2022 года.

Американское космическое агентство заключило договор с Boeing на космические услуги еще в 2014 году. Теперь компания будет пользоваться кораблями не только SpaceX.

В начале мая еще одна крупная компания заявила об успешном космическом испытании. Rocket Lab впервые словила первую ступень ракеты с помощью вертолета и крючка. Все это происходило в воздухе на высоте 2 км.