SpaceX встановила відразу два рекорди із запусків ракет у космос — компанія Ілона Маска запустила 4 апарати за 12 днів, а 2 з них відправили в небо всього за три дні.

Остання з рекордного списку ракета Falcon 9 із 53 космічними кораблями Starlink злетіла 30 квітня о 00.27 за Києвом. Через 8,5 хвилин перший ступінь ракети повернувся на Землю, вдало приземлившись на платформу SpaceX, розташовану в Атлантичному океані біля узбережжя Флориди.

Завдяки місії, ще 53 супутники Starlink перебувають на висоті від 280 км над Землею, забезпечуючи Україну та інші країни доступом до бездротового інтернету.

За даними SpaceX, це вже шоста за рахунком місія першого ступеня ракети Falcon – багаторазовість дозволила суттєво заощадити на космічних місіях.

Зараз біля Землі розташовано близько 2 400 супутників Starlink – цього року компанія наголосила на збільшенні їхньої кількості. У планах компанії — запустити щонайменше 30 тис. супутників, які забезпечать якісний зв’язок у будь-якому куточку Землі.

Запуск став історичним для SpaceX – компанія побила власний рекорд інтенсивності космічних місій – це четвертий запуск за останні 12 днів і другий лише за три дні.

Кінець квітня став дуже важливим для України – співпраця з Ілоном Маском лише зміцнюється. Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що в Україні зареєстрували представництво компанії SpaceX. Воно отримало назву Starlink Ukraine.