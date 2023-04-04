NASA обрало астронавтів для місії Артеміда 2: кого відправлять на Місяць

У NASA назвали чотирьох учасників першої місії в рамках польоту на Місяць. Це станеться під час Артеміда 2 у 2024 – космонавти облетять супутник і повернуться на Землю.

Так, навколо Місяця полетять троє американців і один канадець: Крістіна Кох, Віктор Гловер, Рід Вайсмен і Джеремі Хансен.

Meet the first member of our #Artemis II Moon crew: mission specialist @Astro_Christina! Christina Koch visited the @Space_Station in 2019, where she took part in the first all-woman spacewalk. She began her career as an electrical engineer at @NASAGoddard. pic.twitter.com/mi82SayXUm — NASA (@NASA) April 3, 2023

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Крістіна Кох відвідала космічну станцію 2019 року, де вона взяла участь у першому виході у відкритий космос жінки. Вона почала свою кар’єру як інженер-електрик у NASA.

Our #Artemis II pilot is @AstroVicGlover! Victor Glover is part of our 2013 class of @NASA_Astronauts and was the pilot for NASA’s @SpaceX Crew-1 mission. He’s logged 3,000 flight hours in more than 40 different aircraft, and will pilot @NASA_Orion around the Moon. pic.twitter.com/P0zJ8pwaeL — NASA (@NASA) April 3, 2023

Віктор Гловер входить до нашого загону астронавтів 2013 року і був пілотом місії NASA SpaceX Crew-1. Він налітав 3000 годин на більш ніж 40 різних літаках і пілотуватиме кораблем Orion навколо Місяця.

Representing the @csa_asc on #Artemis II to the Moon is @Astro_Jeremy, from London, Ontario. Jeremy Hansen was a fighter pilot before joining CSA, and currently works with NASA on astronaut training and mission operations. This will be Hansen’s first mission in space. pic.twitter.com/zIVetAQeFE — NASA (@NASA) April 3, 2023

Джеремі Хансен до служби в CSA був льотчиком винищувача, а нині працює в NASA над підготовкою астронавтів і операціями польоту. Це буде перший політ Хансена в космос.

…and rounding out our #Artemis II Moon crew: mission commander @Astro_Reid! Reid Wiseman lived & worked aboard the @Space_Station as a flight engineer in 2014. He also commanded the undersea research mission NEEMO21, and most recently served as Chief of the @NASA_Astronauts. pic.twitter.com/AincR66wpf — NASA (@NASA) April 3, 2023

Рід Вайзман жив і працював на борту космічної станції як бортінженер у 2014 році. Він також командував підводною дослідницькою місією NEEMO21, а останнім часом був начальником загону астронавтів NASA.

Ці члени екіпажу зроблять величезний крок для людства в космосі, і вперше за понад 50 років наблизяться до супутника Землі. До того ж, екіпаж зробили різноманітним – до нього увійдуть жінка, афроамериканець і канадець.

Сама місія буде недовгою – політ триватиме не більше 10 днів, але це відбудеться точно не раніше 2024 року. Після запуску другий ступінь ракети виведе капсулу з екіпажем на орбіту на висоті 2900 км над Землею. Завдяки гравітації Місяця космонавти облетять супутник і повернуться додому.

Якщо політ буде успішним, то наступним завданням буде приземлення на Місяці з подальшим виходом із корабля.

У NASA показали оновлені скафандри для польотів на Місяць. Костюми зображені в чорному кольорі, а на кінцівках є яскраві помаранчеві вставки. Загалом, скафандр візуально не має футуристичного вигляду – це скафандр із прозорим шоломом і значним рюкзаком на спині.