NASA обрало астронавтів для місії Артеміда 2: кого відправлять на Місяць

У NASA назвали чотирьох учасників першої місії в рамках польоту на Місяць. Це станеться під час Артеміда 2 у 2024 – космонавти облетять супутник і повернуться на Землю.

Так, навколо Місяця полетять троє американців і один канадець: Крістіна Кох, Віктор Гловер, Рід Вайсмен і Джеремі Хансен.

Крістіна Кох відвідала космічну станцію 2019 року, де вона взяла участь у першому виході у відкритий космос жінки. Вона почала свою кар’єру як інженер-електрик у NASA.

Віктор Гловер входить до нашого загону астронавтів 2013 року і був пілотом місії NASA SpaceX Crew-1. Він налітав 3000 годин на більш ніж 40 різних літаках і пілотуватиме кораблем Orion навколо Місяця.

