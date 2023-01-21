Через поломку російського корабля: астронавту NASA доведеться пробути рік на МКС

Астронавту NASA Френку Рубіо та двом російським космонавтам Сергію Прокоп’єву та Дмитру Петеліну доведеться провести на Міжнародній космічній станції (МКС) цілий рік замість півроку, як планувалося.

Це пов’язано з пошкодженням російського корабля Союз, на якому вони мали повернутися на Землю, повідомляє Space.com.

Транспортний засіб Союз, відомий як MS-22, втратив всю охолоджуючу рідину після зіткнення минулого місяця з мікрометеоритом або уламками.

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Російське космічне агентство Роскосмос вирішило 20 лютого запустити Союз без екіпажу до орбітальної лабораторії, щоб повернути Рубіо, Прокоп’єва та Петеліна на Землю.

Однак, за останніми заявами NASA, астронавт і двоє космонавтів залишатимуться на МКС ще деякий час.

— Планується, що Френк, Дмитро та Сергій залишаться на борту ще кілька місяців, поки вони не повернуться додому, ймовірно, наприкінці вересня, — заявила Діна Контелла, менеджерка NASA з інтеграції операцій на МКС.

Якщо “кінець вересня” означає десь після 21 вересня, то екіпаж MС-22 залишиться в повітрі протягом цілого року — те, чого ніколи не робив жоден астронавт NASA.

Наприклад, Марк Ванде Хей прожив на борту станції 355 днів із квітня 2021 року по квітень 2022 року. Скотт Келлі та космонавт Михайло Корнієнко пробули 340 днів у космосі з березня 2015 року по березень 2016 року, а Крістіна Кох була далеко від Землі майже 329 днів, з квітня 2019 року по лютий 2020 року.

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Джерело: Space.com