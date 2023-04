NASA выбрало астронавтов для миссии Артемида 2: кого отправят на Луну

В NASA назвали четырех участников первой миссии в рамках полета на Луну. Это произойдет во время Артемида 2 в 2024 — космонавты облетят спутник и вернутся на Землю.

Так, вокруг Луны полетят трое американцев и один канадец: Кристина Кох, Виктор Гловер, Рид Уайсмен и Джереми Хансен.

Christina Koch visited the @Space_Station in 2019, where she took part in the first all-woman spacewalk. She began her career as an electrical engineer at @NASAGoddard . pic.twitter.com/mi82SayXUm

Meet the first member of our #Artemis II Moon crew: mission specialist @Astro_Christina !

Кристина Кох посетила космическую станцию в 2019 году, где она приняла участие в первом выходе в открытый космос женщины. Она начала свою карьеру в качестве инженера-электрика в NASA.

Victor Glover is part of our 2013 class of @NASA_Astronauts and was the pilot for NASA’s @SpaceX Crew-1 mission. He’s logged 3,000 flight hours in more than 40 different aircraft, and will pilot @NASA_Orion around the Moon. pic.twitter.com/P0zJ8pwaeL

Виктор Гловер входит в наш отряд астронавтов 2013 года и был пилотом миссии NASA SpaceX Crew-1. Он налетал 3000 часов на более чем 40 различных самолетах и будет пилотировать кораблем Orion вокруг Луны.

Representing the @csa_asc on #Artemis II to the Moon is @Astro_Jeremy, from London, Ontario.

Jeremy Hansen was a fighter pilot before joining CSA, and currently works with NASA on astronaut training and mission operations. This will be Hansen’s first mission in space. pic.twitter.com/zIVetAQeFE

— NASA (@NASA) April 3, 2023