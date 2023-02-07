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Намагалися шпигувати та красти дані: хакери розсилали українцям листи про заборгованість

7 Лютого 2023, 15:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Хакер
Джерело: Depositphotos

Хакери намагалися шпигувати за комп’ютерами українців від імені Укртелекому. Про це заявили експерти з кібербезпеки Cert.ua.

Так, зловмисники намагалися атакувати комп’ютери жертв за допомогою спаму – масове поширення листів від імені Укртелекому. Більшість таких атак були спрямовані на державні органи влади з метою шпигунства.

Листи часто прикривалися судовими справами за особовим рахунком. Жертв намагалися переконати у заборгованості коштів. Небезпечний самі вкладені файли у листі у форматі RAR-архіву.

Зараз дивляться

Якщо відкрити складання та запустити файл у форматі .EXE – файл програми Remcos завантажиться в систему ПК, і шпигуватиме за діями людини за допомогою пристрою. Примітно, що це сертифікований продукт і цілком легальний на просторах мережі – навіть професійна версія продається на сайті виробника за €58.

Подібні хакерські атаки вже траплялися на очі українським кіберекспертам із Cert.ua у 2020 році. Більшість із них спрямовані на державні органи.

Ще на початку грудня компанія Microsoft попереджала про атаки з боку зловмисників на українських користувачів мережі. Тоді експерти зазначили, що зима буде дуже насиченою на такі зловмисні дії.

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Джерело
Держспецзв’язку
Теги
кібер-шахрайство Хакери
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