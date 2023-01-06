У Twitter стався один із найбільших витоків в історії – хакери вкрали дані понад 200 млн користувачів. Особисту інформацію розмістили на онлайн-форумі для зловмисників.

Витік призведе до великої кількості зломів, фішингу та доксингу, – заявив співзасновник компанії з кібербезпеки Hudson Rock Алон Гал.

Примітно, що у Twitter поки не прокоментувала факт витоку, хоча про неї стало відомо ще 24 грудня. Неясно, яких заходів Ілон Маск зробив для розслідування чи усунення проблеми.

Зараз дивляться

Встановити особу хакерів поки що не вдається. Не виключено, що злом міг статися ще в 2021 році, а Маск сів у крісло керівника лише наприкінці 2022. Щоправда, в ранніх звітах стверджувалося, що було вкрадено 400 млн облікових записів – йдеться про електронну пошту та номери телефонів користувачів.

Цілком можливо, що ситуацією зацікавляться регулятори США та Ірландії – в останній країні знаходиться європейська штаб-квартира Twitter.

Найближчим часом у соцмережі очікуються великі зміни – Ілон Маск вирішив повернути політичну рекламу у Twitter. Так, тепер різні рекламні кампанії з’являтимуться на сторінках сервісу, хоч і колишній керівник заборонив це робити з 2019 року. Для Маска – це додатковий спосіб заробітку, адже зараз справи у Twitter йдуть не найкращим чином.