Хакеры пытались шпионить за компьютерами украинцев от лица Укртелекома. Об этом заявили эксперты из кибербезопасности Cert.ua.

Так, злоумышленники пытались атаковать компьютеры жертв с помощью спама — массовое распространение писем от лица Укртелекома. Большинство таких атак были направлены на государственные органы власти с целью шпионажа.

Письма зачастую прикрывались судовыми делами по личному счету. Жертв пытались убедить в задолженности средст. Опасен сами вложенные файлы в письмо в формате RAR-архива.

Сейчас смотрят Если открыть сборку и запустить файл в формате .EXE — файл программы Remcos загрузится в систему ПК, и будет шпионить за действиями человека с помощью устройства. Примечательно, что это сертифицированный продукт, и вполне легальный на просторах сети — даже профессиональная версия продается на сайте производителя за €58. Подобные хакерские атаки уже попадались на глаза украинским киберэкспертами из Cert.ua в 2020 году. Большинство из них направлены на государственные органы. Еще в начале декабря компания Microsoft предупреждала об атаках со стороны злоумышленников на украинских пользователей сети. Тогда эксперты отметили, что зима будет очень насыщенной на подобные злоумышленные действия. Читайте также: Самая крупная утечка в истории: хакеры украли данные 200 млн пользователей Twitter

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