Россия увеличит интенсивность кибератак по Украине и ее союзникам. Об этом заявили эксперты по безопасности Microsoft, которые с первых дней помогают защитить цифровую основу государственных органов.

Генеральный менеджер центра анализа цифровых угроз Microsoft Клинт Уоттс заявил, что нужно готовиться к зимним кибератакам со стороны РФ.

— Недавнее выполнение российскими военными разведчиками атаки с помощью программ-вымогателей в Польше говорит о дальнейшем распространении кибератак России за пределы Украины, — хаявил Уоттс.

Так, наряду с ударами беспилотниками про энергетической инфраструктуре страны, хакеры пытаются повредить и работу сайтов государственных органов. Впрочем, с первых дней полномасштабного вторжения наши эксперты умело отбивают атаки злоумышленников.

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— Усилия направлены на то, чтобы подорвать политическую поддержку Украины со стороны США, ЕС и НАТО, а также подорвать уверенность и решимость украинских граждан, — добавил эксперт.

Правда, союзники только усиливают свою поддержку – как в военном направлении, так и в гуманитарном.

Впрочем, Microsoft продолжает усиливать поддержку Украины — в начале ноября корпорация заявила о планах выдать $100 млн до конца 2023 года. Цифровая инфраструктура страны сможет бесплатно пользоваться продукцией Microsoft, в том числе и облачным хранилищем.