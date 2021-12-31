Для шанувальників відеоігор рік завжди починається дуже повільно, адже усі відпочивають на новорічні свята.

Та середина січня приготувала кілька приємних сюрпризів.

Повернення відомих серій на новий лад має порадувати багатьох гравців.

Факти ICTV розповідають про найбільш очікувані відеоігри січня 2022 року та їхні дати виходу.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Тренд кооперативних відеоігор знову почав набирати популярність, тому Ubisoft теж спробують зайняти місце у цьому жанрі з Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction.

У ній до трьох гравців у ролі оперативників спецзагону вирушають у заповнену прибульцями зону задля виконання різноманітних завдань.

Розробники вбачають Extraction таким собі доповненням до Rainbow Six Siege 2015 року, але для гри разом. Навіть 18 доступних на старті оперативників адаптують із попередньої частини серії, змінивши їм зброю та вміння для протистояння позаземній загрозі.

Також не варто очікувати, що це буде звичайний кооперативний шутер. Серія Rainbow Six відома своєю тактичною основою, від якої не відійде і у цій частині. Підхід “ножі наголо” може швидко перетворитися на катастрофу для всієї команди.

Місії основного режиму складатимуться з трьох секторів, у кожному з яких буде своє завдання. Після виконання якого можна обирати – перейти у більш складну зону чи евакуюватися.

Вам завжди доведеться вирішувати – або це можливість отримати кращі нагороди, або ж не втратити оперативника.

Якщо під час завдання він потрапить до лап прибульців, його доведеться визволяти за допомогою спеціального завдання. До того часу він буде вам недоступний.

А велику переграваність Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction має забезпечити випадкова генерація рівнів, в яких змінюватимуться план карти, розташування ворогів та завдання.

Дата виходу: 20 січня

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Pokémon Legends: Arceus

Досить неочікуваним поповненням серії про кишенькових монстрів стане Pokémon Legends: Arceus, який має сколихнути класичну формулу геймплея.

Сюжет ніколи не був сильною стороною серії, але водночас – непоганим рушієм для геймплея. Цього разу гравці потраплять у минуле, в регіон Хісуї, більше відомий як Сінно з Pokémon Diamond and Pearl.

Завдання гравців – створити перший покедекс у регіоні. А це означає полювати на покемонів. І ось тут криються головні зміни проєкту.

Тепер, щоб ловити покемонів, не доведеться з ними битися. До них можна підкрастися та використати покебол.

Крім того, навіть якщо вони вас помітять, можна буде втекти і спробувати знову, або ж почати бій одним зі своїх монстрів.

Сильно зміниться й дослідження світу. Воно має стати більш вільним. Гравці зможуть використовувати великих покемонів, щоб подорожувати на землі, у воді та в повітрі.

Загалом Pokémon Legends: Arceus має стати черговою цікавою зміною для серії з багаторічною історією.

Дата виходу: 28 січня

Платформа: Nintendo Switch

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Sony дещо поспішають з ремастерами з PlayStation 4. Але Uncharted: Legacy of Thieves Collection має стати чудовим знайомством як із тим, на що здатні ексклюзиви цієї платформи, так і з можливостями PlayStation 5.

Колекція включає в себе Uncharted 4: A Thief’s End та Uncharted: The Lost Legacy, які розповідають дві надзвичайні історії про мисливців за скарбами.

Значних змін не варто очікувати. Розробники обіцяють покращену графіку та можливість обирати кілька режимів продуктивності: грати або у високій роздільній здатності, або ж із частотою до 120 кадрів на секунду.

З плюсів також можна виокремити використання усіх фішок контролера DualSense (адаптивні тригери, тактильна віддача) та запровадження технології 3D-аудіо.

Проте у колекції не буде мультиплеєра, який так припав до душі багатьом гравцям.

За оновлення доведеться платити. Втім, за наявності навіть однієї з ігор ви зможете оновитися до Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Тобто колекція може стати чудовим приводом ознайомитися з іще однією частиною серії.

Крім того, у 2022 році її можна буде придбати і на ПК.

Дата виходу: 28 січня

Платформи: PlayStation 5, ПК (реліз відбудеться протягом 2022 року)

Релізи для ПК

Поціновувачів гри на комп’ютерах теж чекає кілька цікавих “новинок”.

12 січня туди загляне Monster Hunter Rise, який вийшов на Nintendo Switch у 2021 році.

Хоча ця частина не може похвалитися надзвичайною графікою, її геймплей залишатиметься на висоті та обзаведеться новими механіками.

Крім того, не обійдеться й без таких фішок для ПК, як голосовий чат та покращені текстури.

Якщо ж вас зацікавив God of War Ragnarök, але ви ще вагаєтеся щодо придбання консолі PlayStation, то зможете зануритися у першу частину Скандинавської саги Кратоса 14 січня.

Вона розповість про намагання екс-бога війни Кратоса та його сина Атрея дістатися до найвищої точки дев’яти світів, щоб розвіяти прах дружини.

Якщо ж ви полюбляєте брутальні баталії з міфічними створіннями та незабутні історії, то God of War буде чим вас здивувати.

Відео: Ubisoft, IGN, PlayStation, Monster Hunter