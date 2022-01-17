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Самые ожидаемые игры для PS5 и PS4: эксклюзивы и громкие проекты 2022

17 января 2022, 10:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Playstation 5
Источник: Depositphotos

Sony опубликовала список самых ожидаемых игр для консолей, которые появятся в продаже в этом или следующем году. Так, в список проектов попали как эксклюзивы компаний, так и работы других корпораций. Поскольку компания все еще поддерживает PS4, тайтлы будут поддерживаться не только на PlayStation 5.

Полный список долгожданных игр 2022-2023 годов: 

  1. Horizon Forbidden West — 18 февраля
  2. Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 28 января на PS5, в 2022-м — на ПК
  3. Elden Ring — 25 февраля
  4. Dying Light 2 — 4 февраля
  5. God of War Ragnarök — 2022 год
  6. Gran Turismo 7 — 4 марта
  7. Gotham Knights — 2022 год
  8. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin — 18 марта
  9. Ghostwire: Tokyo — 2022 год
  10. Tiny Tina’s Wonderlands — 25 марта
  11. Rainbow Six Extraction — 20 января
  12. Suicide Squad: Kill the Justice League — 2022 год
  13. Stray — начало 2022-го
  14. OlliOlli World — 8 февраля
  15. Salt and Sacrifice — 2022 год
  16. Little Devil Inside — 2022 год
  17. Sifu — 8 февраля
  18. Oxenfree II: Lost Signals — 2022 год
  19. Tchia — 2022 год
  20. Babylon’s Fall — 3 марта
  21. Forspoken — 24 мая
  22. The Lord of the Rings: Gollum — 2022 год

Для некоторых проектов уже назвали дату релиза, в то время как другие могут выйти в любое время этого года.

Стоит отметить, что в список попали даже инди-игры, которые не рассчитаны на широкую аудиторию — Little Devil Inside и OlliOlli World.

Помимо ожидания игр на PS, январь встретил геймеров достаточно тепло — уже 20-го числа станет доступным мультиплеерный шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, а 28-го числа — Pokémon Legends: Arceus. Ознакомиться с полным списком игр января можно в материале Фактов ICTV.

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Источник
Playstation Blog
Теги
Игры , Видеоигры
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