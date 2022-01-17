Sony опубликовала список самых ожидаемых игр для консолей, которые появятся в продаже в этом или следующем году. Так, в список проектов попали как эксклюзивы компаний, так и работы других корпораций. Поскольку компания все еще поддерживает PS4, тайтлы будут поддерживаться не только на PlayStation 5.
Полный список долгожданных игр 2022-2023 годов:
- Horizon Forbidden West — 18 февраля
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 28 января на PS5, в 2022-м — на ПК
- Elden Ring — 25 февраля
- Dying Light 2 — 4 февраля
- God of War Ragnarök — 2022 год
- Gran Turismo 7 — 4 марта
- Gotham Knights — 2022 год
- Stranger of Paradise Final Fantasy Origin — 18 марта
- Ghostwire: Tokyo — 2022 год
- Tiny Tina’s Wonderlands — 25 марта
- Rainbow Six Extraction — 20 января
- Suicide Squad: Kill the Justice League — 2022 год
- Stray — начало 2022-го
- OlliOlli World — 8 февраля
- Salt and Sacrifice — 2022 год
- Little Devil Inside — 2022 год
- Sifu — 8 февраля
- Oxenfree II: Lost Signals — 2022 год
- Tchia — 2022 год
- Babylon’s Fall — 3 марта
- Forspoken — 24 мая
- The Lord of the Rings: Gollum — 2022 год
Для некоторых проектов уже назвали дату релиза, в то время как другие могут выйти в любое время этого года.
Стоит отметить, что в список попали даже инди-игры, которые не рассчитаны на широкую аудиторию — Little Devil Inside и OlliOlli World.
Помимо ожидания игр на PS, январь встретил геймеров достаточно тепло — уже 20-го числа станет доступным мультиплеерный шутер Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, а 28-го числа — Pokémon Legends: Arceus. Ознакомиться с полным списком игр января можно в материале Фактов ICTV.