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Гроші не пахнуть: Ілон Маск поверне у Twitter політичну рекламу

4 Січня 2023, 14:23
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Ілон Маск поверне до Twitter політичну рекламу. Мільярдер зніме заборону в соцмережі, яка діяла з 2019 року.

Це необхідно для додаткового заробітку, щоб Twitter і надалі залишався на плаву після краху прибутку восени 2022 року.

Нововведеннями поділився глава компанії Маск.

Зараз дивляться

– Рухаючись уперед, ми приведемо нашу рекламну політику у відповідність до бачення ТБ та інших ЗМІ, – повідомляється в акаунті Twitter Safety.

Примітно, що політична реклама США суворо регулюється Федеральної комісією зв’язку.

Раніше заборону на подібну рекламу запровадив колишній гендиректор та співзасновник Twitter Джек Дорсі. Він вважай, що на ту чи іншу політичну підтримку потрібно заслужити, а не купити. Дорсі вважав, що подібний маркетинговий хід міг створити значні наслідки, до яких сьогоднішня демократична інфраструктура не готова.

Відомо, що політична реклама – це величезні гроші. У 2022 році цей маркетинговий рік з усіх кампаній у США коштував $3 млрд.

Щодо Маски, то він пішов на цей крок заради додаткового заробітку, щоб компанія й надалі могла функціонувати. З моменту придбання Twitter за $44 млрд, глава Tesla зробив багато неоднозначних рішень. Так, він звільнив понад 50% співробітників компанії, розбанив Трампа та Веста, а також ввів синю галочку верифікації для звичайних користувачів.

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