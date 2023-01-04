Ілон Маск поверне до Twitter політичну рекламу. Мільярдер зніме заборону в соцмережі, яка діяла з 2019 року.

Це необхідно для додаткового заробітку, щоб Twitter і надалі залишався на плаву після краху прибутку восени 2022 року.

Нововведеннями поділився глава компанії Маск.

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– Рухаючись уперед, ми приведемо нашу рекламну політику у відповідність до бачення ТБ та інших ЗМІ, – повідомляється в акаунті Twitter Safety.

Moving forward, we will align our advertising policy with that of TV and other media outlets. As with all policy changes, we will first ensure that our approach to reviewing and approving content protects people on Twitter. We’ll share more details as this work progresses. — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 3, 2023

Примітно, що політична реклама США суворо регулюється Федеральної комісією зв’язку.

Раніше заборону на подібну рекламу запровадив колишній гендиректор та співзасновник Twitter Джек Дорсі. Він вважай, що на ту чи іншу політичну підтримку потрібно заслужити, а не купити. Дорсі вважав, що подібний маркетинговий хід міг створити значні наслідки, до яких сьогоднішня демократична інфраструктура не готова.

Відомо, що політична реклама – це величезні гроші. У 2022 році цей маркетинговий рік з усіх кампаній у США коштував $3 млрд.

Щодо Маски, то він пішов на цей крок заради додаткового заробітку, щоб компанія й надалі могла функціонувати. З моменту придбання Twitter за $44 млрд, глава Tesla зробив багато неоднозначних рішень. Так, він звільнив понад 50% співробітників компанії, розбанив Трампа та Веста, а також ввів синю галочку верифікації для звичайних користувачів.