Ілон Маск поверне до Twitter політичну рекламу. Мільярдер зніме заборону в соцмережі, яка діяла з 2019 року.

Це необхідно для додаткового заробітку, щоб Twitter і надалі залишався на плаву після краху прибутку восени 2022 року.

Нововведеннями поділився глава компанії Маск.

Moving forward, we will align our advertising policy with that of TV and other media outlets. As with all policy changes, we will first ensure that our approach to reviewing and approving content protects people on Twitter. We’ll share more details as this work progresses.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 3, 2023