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Интернет

Самая крупная утечка в истории: хакеры украли данные 200 млн пользователей Twitter

6 января 2023, 12:20
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Twitter
Источник: Depositphotos

В Twitter случилась одна из самых крупных утечек в истории — хакеры украли данные более 200 млн пользователей. Личную информацию разместили на онлайнф-форуме для злоумышленников.

Утечка приведет к большом количеству взломов, фишингу и доксингу, — заявил соучредитель компании по кибербезопасности Hudson Rock Алон Гал.

Примечательно, что в Twitter пока не прокомментировала факт утечки, хотя о ней стало известно еще 24 декабря. Неясно, какие меры Илон Маск предпринял для расследования или устранения проблемы.

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Установить личность хакеров пока не удается. Не исключено, что взлом мог произойти еще в 2021 году, а Маск сел в кресло руководителя только в конце 2022. Правда, в ранних отчетах утверждалось, что было украдено 400 млн учетных записей — речь идет об электронной почте и номеров телефонов пользователей.

Вполне возможно, что ситуацией заинтересуются регуляторы США и Ирландии — в последней стране находится европейская штаб-квартира Twitter.

В ближайшее время в соцсети ожидаются большие изменения — Илон Маск решил вернуть политическую рекламу в Twitter. Так, теперь различные рекламные кампании будут появляться на страницах сервиса, хоть и бывший руководитель запретил это делать с 2019 года. Для Маска — это дополнительный способ заработка, ведь сейчас дела у Twitter идут не лучшим образом.

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Источник
BBC
Теги
Twitter
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