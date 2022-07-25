Защита в цифровом пространстве очень важна с учетом активизации хакеров и злоумышленников. Одним из самых популярных способов защиты личных данных является двухфакторная аутентификация — она простая в использовании, а ее обойти даже для матерых хакеров достаточно сложно.

Что такое двухфакторная аутентификация и как ее установить — далее в материале.

В Госспецсвязи подробно рассказали о принципе работы функции, а также о ее необходимости в нынешних реалиях.

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С ее помощью можно защитить учетные записи в соцсетях и сервисах, электронной почты, и других сайтах и приложениях.

Большинство для входа в учетную запись используют только один способ подтверждения личности — это пароль и логин. Но эту защиту легко обойти, подобрав нужный пароль, который часто состоит из фразы или набора цифр.

Двухфакторная аутентификация — это система, которая позволит защитить данные как постоянным паролем, так и одноразовым.

— Если кто-то будет пытаться войти в аккаунт с незнакомого устройства – натолкнется на дополнительное препятствие, а вы получите уведомление о попытке входа, — заявили в Госспецсвязи.

Двухфакторная аутентификация может быть установленной в качестве подтверждения:

через СМС с коротким кодом;

через звонок на мобильный;

письмо на электронную почту;

через системное оповещение (к примеру, в сервисах Google);

через код, созданных с помощью специальных приложений (Google Authenticator, Microsoft Authentificator и другие).

Чтобы установить двухфакторную аутентификацию, необходимо следовать просто инструкции:

Войдите в нужный аккаунт соцсети, который хотите защитить — Facebook, Telegram, Google или в другие сервисы; Зайдите в раздел меню Настройки и Безопасность, и выберите пункт с настройками двухфакторной аутентификации. Зачастую она называется как Двухэтапная проверка; Выберите пункт с настройками двухфакторной аутентификации, если такая функция есть (обратите внимание, может называться также двухэтапная проверка). Выполните все необходимые действия по предложенной инструкции.

В Госспецсвязи призвали использовать дополнительную защиту для всех учетных записей — это поможет сберечь конфиденциальность переписок, медиа и прочую активность.

В июле украинцев предупредили о новой хакерской атаке — речь идет о рассылке писем с вредоносным файлом, которые способен незаметно украсть данные с устройства или их уничтожить.