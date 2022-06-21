У мережі виникла нова небезпека для українців від хакерів. Зловмисники здійснюють кібератаку через підроблені листи про штрафи від податкового та ядерного тероризму.

Про це повідомляють експерти із CERT-UA, які працюють при Держспецзв’язку.

Шахраї надсилають на електронні пошти фішингові листи, нібито від імені державних структур – Державної податкової служби України. Такі листи мають тему Повідомлення про несплату податку, щоб привернути увагу жертви.

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У самому повідомленні міститься файл, у якому нібито зберігається вся інформація про штраф. Документ називається НакладенняШтрафнихСанкцій.zip – у Держспецзв’язку попереджають, що його в жодному разі не можна відкривати. Файл зберігає вірус, який проникає в комп’ютер або телефон після завантаження документа в пам’ять.

Аналогічна фішингова атака здійснювалася з використанням теми ядерного тероризму. Документ NuclearTerrorismAVeryRealThreat.rtf також приховує вірус, який може вкрасти особисті дані користувача, паролі, і навіть інформацію про банківську картку.

Хакери здатні красти дані не тільки за допомогою фішингу, але і – піратські програми можуть зберігати в собі віруси, які непомітно проникнуть у систему пристрою. Експерти рекомендують завантажувати програми лише з сайтів виробників, а також перевіряти свої пристрої антивірусним додатком.