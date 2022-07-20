Українці зіткнулися з черговою кібератакою – йдеться про масове поширення шкідливого файлу, який краде дані. Про це заявили експерти з безпеки CERT, які працюють при Держспецзв’язку.

Йдеться про файл під назвою Доповідь0507224.ppt, у якому зберігається мініатюра, де є згадка Оперативного командування Південь. Очікувано, що файл жодного стосунку до військових не має і покликаний завдати шкоди жертві, яка нічого не підозрює.

Експерти закликають не відкривати файл – це призведе до запуску програми AgentTesla, яка непомітно для користувача краде дані, зокрема конфіденційні. Варто перевіряти завантажені файли на наявність шкідливого коду, а також не відкривати підозрілі посилання від незнайомих людей.

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На думку фахівців, ця атака спрямована переважно на державні органи України з метою отримання важливої ​​інформації та виведення з ладу систем.

Українців закликають бути пильними у мережі – у липні відбувалося масове розсилання спам-листів, у яких ховався вірус. Повідомлення нібито стосувалися гуманітарної теми, щоб не викликати підозри у жертв. Після завантаження файлів на комп’ютер, які зберігалися в листі, вірус міг видаляти дані з пристрою та викрадати їх.