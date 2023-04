Міжнародна метеорна організація (IMO) розкрила справжню причину спалаху над Києвом 19 квітня. Як виявилося, це був болід, і він вибухнув, не долетівши до поверхні Землі.

Про це повідомляють на сайті організації.

Last night, Kyiv residents observed a strange, unusual, bright flash in the sky. The flash was also observed even from the territory of Belarus. One of the dominant versions now is that it was the fall of some kind of space object to Earth: meteor, satellite, space debris pic.twitter.com/N511Sr2iM1

