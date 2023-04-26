Міжнародна метеорна організація (IMO) розкрила справжню причину спалаху над Києвом 19 квітня. Як виявилося, це був болід, і він вибухнув, не долетівши до поверхні Землі.

Про це повідомляють на сайті організації.

– Спалах був суто природним явищем, а саме дуже яскравим болідом. Було визначено траєкторію космічного тіла всього в кілька сотень метрів. Уперше його побачили на висоті 98 км над Великою Димеркою, а над Києвом він пройшов на 80 км і продовжив рух на південний захід, – заявили експерти.

Last night, Kyiv residents observed a strange, unusual, bright flash in the sky. The flash was also observed even from the territory of Belarus. One of the dominant versions now is that it was the fall of some kind of space object to Earth: meteor, satellite, space debris pic.twitter.com/N511Sr2iM1 — Special Kherson Cat ???????????? (@bayraktar_1love) April 20, 2023

У IMO заявили, що він став суперболідом через магнітуду. Спочатку метеор мав масу в 200-300 кг, і на висоті 38 км він розлетівся на дрібні шматки. Утім, деякі фрагменти мали масу менше ніж 1 кг через уповільнення космічного тіла.

Після низки спалахів його швидкість впала до 10 км/с.

Про те, що спалахом над Києвом був болід, заявляли ще в Держкосмосі. Тоді в ДКАУ заявили, що це був метеор із потоку Ліриди, який щороку припадає на квітень. В агентстві додали, що це був не супутник, як багато хто припускав.