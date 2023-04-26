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Космос

Над Києвом спалахнув болід до 300 кг: траєкторію польоту показали на карті

26 Квітня 2023, 14:29
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Метеор
Джерело: Pexels

Міжнародна метеорна організація (IMO) розкрила справжню причину спалаху над Києвом 19 квітня. Як виявилося, це був болід, і він вибухнув, не долетівши до поверхні Землі.

Про це повідомляють на сайті організації.

– Спалах був суто природним явищем, а саме дуже яскравим болідом. Було визначено траєкторію космічного тіла всього в кілька сотень метрів. Уперше його побачили на висоті 98 км над Великою Димеркою, а над Києвом він пройшов на 80 км і продовжив рух на південний захід, – заявили експерти.

Метеор

У IMO заявили, що він став суперболідом через магнітуду. Спочатку метеор мав масу в 200-300 кг, і на висоті 38 км він розлетівся на дрібні шматки. Утім, деякі фрагменти мали масу менше ніж 1 кг через уповільнення космічного тіла.

Після низки спалахів його швидкість впала до 10 км/с.

Про те, що спалахом над Києвом був болід, заявляли ще в Держкосмосі. Тоді в ДКАУ заявили, що це був метеор із потоку Ліриди, який щороку припадає на квітень. В агентстві додали, що це був не супутник, як багато хто припускав.

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Київ метеорит метеоритний дощ
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