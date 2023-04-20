Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Космос

Вспышку над Киевом мог вызвать метеорит из потока Лирид — Госкосмос

20 апреля 2023, 14:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Спалах над Києвом міг спричинити метеорит із потоку Лірид – Держкосмос
Источник: Pexels

В космическом агентстве Украины назвали возможную причину вспышки в небе над Киевом 19 апреля — это было падение метеорита из потока Лириды. Земля ежегодно в апреле проходит сквозь этот поток, что лишь подтверждает версию.

— Было зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие в Киевской области. Событие вероятно связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы. Наиболее вероятно вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид, — заявили в ГКАУ.

В агентстве добавили, что это был не спутник, как многие предполагали.

Напомним, что метеор, который падает на поверхность Земли также называют болидом. Именно это явление и засняли очевидцы во время инцидента 19 апреля. Космическое тело нагревается в результате трения в атмосфере, ведь скорость падения очень высока. Вспышка во время падения болида также сопровождается громом — именно его и услышали жители Киева и области. 

Падение метеора в апреле — не случайность. Все из-за метеоритного дождя Лириды. В 2023 году это космическое явление происходит с 15 по 29 апреля, а пик приходится на 21 число.

Читайте также:
МетеоритЗемлю накроет метеоритный дождь Лириды: когда и как смотреть

За все время было множество болидов, падение которых удалось задокументировать. Один из последних был в Челябинске в 2013 году — тогда взрыв в воздухе повредил тысячи домов взрывной волной и осколками. О самых известных болидах в истории можно узнать на Фактах ICTV.

Теги
метеорит метеоритный дождь
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь