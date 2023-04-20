В космическом агентстве Украины назвали возможную причину вспышки в небе над Киевом 19 апреля — это было падение метеорита из потока Лириды. Земля ежегодно в апреле проходит сквозь этот поток, что лишь подтверждает версию.

— Было зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие в Киевской области. Событие вероятно связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы. Наиболее вероятно вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид, — заявили в ГКАУ.

В агентстве добавили, что это был не спутник, как многие предполагали.

Напомним, что метеор, который падает на поверхность Земли также называют болидом. Именно это явление и засняли очевидцы во время инцидента 19 апреля. Космическое тело нагревается в результате трения в атмосфере, ведь скорость падения очень высока. Вспышка во время падения болида также сопровождается громом — именно его и услышали жители Киева и области.

Падение метеора в апреле — не случайность. Все из-за метеоритного дождя Лириды. В 2023 году это космическое явление происходит с 15 по 29 апреля, а пик приходится на 21 число.

За все время было множество болидов, падение которых удалось задокументировать. Один из последних был в Челябинске в 2013 году — тогда взрыв в воздухе повредил тысячи домов взрывной волной и осколками. О самых известных болидах в истории можно узнать на Фактах ICTV.