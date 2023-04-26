Международная метеорная организация (IMO) раскрыла настоящую причину вспышки над Киевом 19 апреля. Как оказалось, это был болид, и он взорвался, не долетев до поверхности Земли.

Об этом сообщается на сайте организации.

— Вспышка была чисто природным явлением, а именно очень ярким болидом. Была определена траектория космического тела всего в несколько сотен метров. Впервые его увидели на высоте 98 км над Великой Дымеркой, а над Киевом он прошел на 80 км и продолжил движение на юго-запад, — заявили эксперты.

Last night, Kyiv residents observed a strange, unusual, bright flash in the sky. The flash was also observed even from the territory of Belarus. One of the dominant versions now is that it was the fall of some kind of space object to Earth: meteor, satellite, space debris pic.twitter.com/N511Sr2iM1 — Special Kherson Cat ???????????? (@bayraktar_1love) April 20, 2023

В IMO заявили, что он стал суперболидом из-за магнитуды. Изначально метеор имел массу в 200-300 кг, и на высоте 38 км он разлетелся на мелкие куски. Впрочем, некоторые фрагменты имели массу менее 1 кг из-за замедления космического тела.

После ряда вспышек его скорость упала до 10 км/с.

О том, что вспышкой над Киевом был болид, заявляли еще в Госкосмосе. Тогда в ГКАУ заявили, что это был метеор из потока Лириды, который каждый год приходится на апрель. В агентстве добавили, что это был не спутник, как многие предполагали.