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Космос

Над Киевом вспыхнул болид до 300 кг: траекторию полета показали на карте

26 апреля 2023, 14:29
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Метеор
Источник: Pexels

Международная метеорная организация (IMO) раскрыла настоящую причину вспышки над Киевом 19 апреля. Как оказалось, это был болид, и он взорвался, не долетев до поверхности Земли.

Об этом сообщается на сайте организации.

— Вспышка была чисто природным явлением, а именно очень ярким болидом. Была определена траектория космического тела всего в несколько сотен метров. Впервые его увидели на высоте 98 км над Великой Дымеркой, а над Киевом он прошел на 80 км и продолжил движение на юго-запад, — заявили эксперты.

Метеор

В IMO заявили, что он стал суперболидом из-за магнитуды. Изначально метеор имел массу в 200-300 кг, и на высоте 38 км он разлетелся на мелкие куски. Впрочем, некоторые фрагменты имели массу менее 1 кг из-за замедления космического тела. 

После ряда вспышек его скорость упала до 10 км/с. 

О том, что вспышкой над Киевом был болид, заявляли еще в Госкосмосе. Тогда в ГКАУ заявили, что это был метеор из потока Лириды, который каждый год приходится на апрель. В агентстве добавили, что это был не спутник, как многие предполагали.

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Київ метеорит метеоритный дождь
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