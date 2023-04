Международная метеорная организация (IMO) раскрыла настоящую причину вспышки над Киевом 19 апреля. Как оказалось, это был болид, и он взорвался, не долетев до поверхности Земли.

Об этом сообщается на сайте организации.

Last night, Kyiv residents observed a strange, unusual, bright flash in the sky. The flash was also observed even from the territory of Belarus. One of the dominant versions now is that it was the fall of some kind of space object to Earth: meteor, satellite, space debris pic.twitter.com/N511Sr2iM1

— Special Kherson Cat ???????????? (@bayraktar_1love) April 20, 2023