З 15 по 29 квітня Землю накриють метеорні дощі Ліриди. Космічне явище очікується в середині весни, і за ним можна буде поспостерігати – достатньо поглянути на нічне небо без хмар.

Саме час дізнатися, що таке метеоритний дощ Ліриди, коли він буде і як за ним спостерігати.

Що таке метеоритний дощ Ліриди

Це щорічний потік метеоритів, який щоразу припадає на квітень. Візуально здається, що ці космічні об’єкти вилітають із сузір’я Ліри, через що подія отримала таку назву. Уперше про регулярність потоку стало відомо ще в 1830-х роках – рекордну кількість метеоритів у небі над Землею фіксували 1982 року – тоді падало аж 90 космічних тіл на годину.

Коли буде метеоритний дощ Ліриди 2023

Традиційно, він припадає на квітень – цьогоріч його очікують з 15 по 29 число. Пік припадає на 21 число – тоді кількість метеоритів у небі сягатиме до 18 на годину. Метеорити рухатимуться зі швидкістю 47 км/с.

Як побачити метеоритний дощ Ліриди 2023

За потоком метеоритів найкраще спостерігати в темний час доби. Найкраще знайти місце далеко від вуличного освітлення. Рекомендується стати обличчям на схід і дивитися вгору. Через 30 хвилин перебування в темряві очі адаптуються, і можна буде поспостерігати за метеорами. Видовище триває аж до світанку.

Утім, вивчати космос можна не лише із Землі. Нещодавно в NASA обрали чотирьох учасників першої місячної місії. Запланований політ очікується вже 2024 року. Щоправда, цього разу космонавти облетять супутник і повернуться додому.