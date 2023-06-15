17 музыкальных издательств США подали в суд на Twitter и требуют $250 млн в качестве компенсации. Компании утверждают о массовом нарушении авторских прав.

Обвинения коснулись почти 1 700 песен, которые размещали в соцсети ради прибыли.

В иске утверждается, что Twitter разрешает и поощряет нарушения ради денег, и ситуация усугубилась после приобретения соцсети Илоном Маском. Похоже, проблема с модерации контента, ведь миллиардер ослабил проверки того, что публикуют пользователи, ради “свободы слова”.

— Соцсеть продолжает получать огромную прибыль от доступности нелицензионной музыки, не выплачивая за нее необходимые лицензионные отчисления, — сообщается в судебном документе.

Издательства уверены, что это дало Twitter огромное преимущество перед конкурентами — TikTok, Facebook, Instagram, YouTube и Snapchat платят за использование музыки и сотрудничают легально.

В соцсети пока не ответили на обвинения. Впрочем, теперь это проблема не создателя Tesla — Илон Маск покинул пост главы Twitter. Кресло руководителя теперь занимает Линда Яккарино. Сам миллиардер будет больше уделять внимание другим своим компаниям, в том числе и Tesla со SpaceX.