Компанія Twitter відмовилася оплачувати послуги Google. Багато років корпорація допомагає соцмережі боротися зі спамом і захищає акаунти – тепер такі функції під питанням.

Ще до купівлі Twitter Ілоном Маском, між компаніями був підписаний багаторічний контракт, який посилював захист і безпеку соцмережі.

Однак, ще з березня мільярдер хоче переукласти контракт з Google, а тепер і зовсім відмовляється платити гроші за послуги.

Відомо, що Twitter розміщує деякі сервіси на серверах Amazon і Google – якщо їх вимкнути, то частина функціонала стане недоступною для користувачів.

Утім, затримки в оплаті бувають з обох сторін – у березні Amazon попередив Twitter про затримку виплат за рекламу через неоплачені рахунки за послуги хмарних обчислень.

З осені 2022 року Маск робив усе, щоб зменшити витрати – від звільнення близько 50% усіх співробітників Twitter до монетизації синьої галочки верифікації. Навесні мільярдер заявив, що соцмережа перестала йти в мінус, і якщо тенденція продовжиться, то скоро буде і прибуток на постійній основі.

Утім, конфлікт Twitter і Google тепер може лягти на плечі нового керівника соцмережі. Ілон Маск покинув пост глави компанії на початку літа, і говорив про свої плани ще з кінця 2022 року.