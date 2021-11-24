Компанію PlayStation звинувачують у дискримінації жінок та незаконному звільненні. Судовий позов на корпорацію подала колишня співробітниця, аналітик ІТ-безпеки Емма Майо. Вона впевнена, що з такими самими проблемами могли зіткнутися інші співробітниці підрозділу.

– Sony терпить і культивує робоче середовище, яке дискримінує співробітниць-жінок, – повідомляється у документі.

Компанію також звинувачують у відмові жінкам у підвищенні, а також у меншій зарплаті, ніж у чоловіків на аналогічній посаді. Емма працювала в компанії з 2015 по 2021 рік і стверджує, що її навіть понизили на посаді через постійні запити на підвищення. Вона запевняє, що чула від менеджерів упереджені висловлювання про жінок-колег — вони вважають їх емоційними та менш професійними.

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У позові повідомляється, що Емму звільнили через нібито закриття відділу.

Нагадаємо, що в листопаді глава PlayStation Джим Раян розіслав співробітникам електронний лист із засудженням компанії Activision Blizzard. Раніше топ-менеджерів творців World of Warcraft звинувачували у домаганнях до співробітниць.

Днями компанія Sony опублікувала топ-10 найпопулярніших ігор для PlayStation 5, якій виповнилося рівно рік. Як виявилося, лідером серед усіх проектом став онлайн-шутер Fortnite, а на другому місці – торішня частина бойовика – Call of Duty: Black Ops Cold War.