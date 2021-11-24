Компанию PlayStation обвиняют в дискриминации женщин и незаконном увольнении. Судебный иск на корпорацию подала бывшая сотрудница, аналитик ИТ-безопасности Эмма Майо. Она уверена, что с такими же проблемами могли столкнуться другие сотрудницы подразделения.

— Sony терпит и культивирует рабочую среду, которая дискриминирует сотрудниц-женщин, — сообщается в документе.

Компанию также обвиняют в отказе женщинам в повышении, а также в меньшей зарплате, чем у мужчин на аналогичной должности. Эмма работала в компании с 2015 по 2021 год, и утверждает, что ее даже понизили в должности из-за постоянных запросов на повышение. Она заверяет, что слышала от менеджеров предвзятые высказывания о женщинах-коллегах — они считают их эмоциональными и менее профессиональными.

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В иске сообщается, что Эмму уволили из-за якобы закрытия отдела.

Напомним, что в ноябре глава PlayStation Джим Райан разослал сотрудникам электронное письмо с осуждением компании Activision Blizzard. Ранее топ-менеджеров создателей World of Warcraft обвиняли в домогательствах к сотрудницам.

На днях компания Sony опубликовала топ-10 самых популярных игр для PlayStation 5, которой исполнилось ровно год. Как оказалось, лидером среди всех проектом стал онлайн-шутер Fortnite, а на втором месте — прошлогодняя часть боевика — Call of Duty: Black Ops Cold War.