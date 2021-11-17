Кінокомпанія Miramax подала до суду на режисера Квентіна Тарантіно через його бажання продавати вирізані сцени з коментарями з фільму Кримінальне чтиво у форматі NFT.

Ще на початку листопада Тарантіно заявив, що виставить на аукціон NFT-токени. За заявою самого режисера, виставлені на продаж матеріали ще ніхто не бачив, тож ціна за них буде високою.

У позові Miramax стверджується, що всі матеріали зі знімання та сценарії фільму Кримінальне чтиво належать Bein Media Group та ViacomCBS. У документі також зазначається, що Тарантіно хоче продавати й зображення реквізитів із фільму, які не належать йому.

Проте адвокат Квентіна заявив, що право використання рукописного сценарію залишається за режисером.

– Запропонований продаж кількох оригінальних сторінок сценарію або сцен як NFT є разовою транзакцією, яка не є публікацією і в будь-якому випадку не підпадає під передбачуване значення “друкована публікація” або “публікація сценарію”, – заявив адвокат.

Іншими словами, сторона режисера заявляє, що аукціон NFT-токенів не є публічним продажем сценарію. Новий власник рукописів має право не показувати громадськості вміст.

NFT (Non Fungible Token) – своєрідний сертифікат на володіння якоюсь цифровою цінністю. Йдеться про картинку, музику, фільм, а також про будь-який інший цифровий контент. Особливість таких токенів в їхній унікальності — їх неможливо підробити або повторити.