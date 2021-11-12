Компанія Sony опублікувала список найпопулярніших ігор для PlayStation 5. Вихід консолі відбувся рік тому і компанія вирішила порадувати своїх фанатів докладною статистикою.

Генеральний директор Sony Interactive Entertainment Джим Раян заявив, що за цей період було випущено понад 360 ігор для консолі, а власники PS5 провели понад 4,6 млрд годин перед моніторами та телевізорами.

Блогери за допомогою PS5 транслювали понад 26 млн годин контенту, і за словами Раяна, кількість ігор помітно збільшуватиметься з часом.

Наприклад, сам розробник консолі Sony Interactive Entertainment планує випустити щонайменше 25 нових проектів найближчим часом.

10 найпопулярніших ігор PlayStation 5:

Fortnite Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 NBA 2K21 Assassin’s Creed Valhalla Destiny 2 MLB The Show 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Demon’s Souls NBA 2K22

Раян також додав, що PS5 стала найбільшим запуском консолей в історії. Відомо, що кількість проданих PlayStation 5 перевищила 13,4 млн одиниць.

Нагадаємо, що деякі ексклюзивні ігри від Sony з’являться у доступі кожному охочому. Наприклад, культова God of War від Sony з’явиться на ПК. Сторінка з проектом вже доступна у магазині Steam. Про популярність гри говорить статистика – на PS4 було продано понад 19,5 млн копій.