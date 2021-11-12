Компанія Sony опублікувала список найпопулярніших ігор для PlayStation 5. Вихід консолі відбувся рік тому і компанія вирішила порадувати своїх фанатів докладною статистикою.
Генеральний директор Sony Interactive Entertainment Джим Раян заявив, що за цей період було випущено понад 360 ігор для консолі, а власники PS5 провели понад 4,6 млрд годин перед моніторами та телевізорами.
Блогери за допомогою PS5 транслювали понад 26 млн годин контенту, і за словами Раяна, кількість ігор помітно збільшуватиметься з часом.
Наприклад, сам розробник консолі Sony Interactive Entertainment планує випустити щонайменше 25 нових проектів найближчим часом.
10 найпопулярніших ігор PlayStation 5:
- Fortnite
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- FIFA 21
- NBA 2K21
- Assassin’s Creed Valhalla
- Destiny 2
- MLB The Show 21
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Demon’s Souls
- NBA 2K22
Раян також додав, що PS5 стала найбільшим запуском консолей в історії. Відомо, що кількість проданих PlayStation 5 перевищила 13,4 млн одиниць.
Нагадаємо, що деякі ексклюзивні ігри від Sony з’являться у доступі кожному охочому. Наприклад, культова God of War від Sony з’явиться на ПК. Сторінка з проектом вже доступна у магазині Steam. Про популярність гри говорить статистика – на PS4 було продано понад 19,5 млн копій.