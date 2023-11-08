Довгоочікувану гру GTA VI планують представити публіці на початку листопада, а дебютний трейлер з’явиться в мережі вже в грудні 2023 року.

Коли анонс GTA VI

Про це заявляє журналіст Джейсон Шрайер із Bloomberg, який дізнався інсайд від джерел, знайомих із планами студії Rockstar Games.

Так, за даними репортера, анонс Grand Theft Auto VI відбудеться до 10 листопада включно – поки що незрозуміло, коли саме це станеться.

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Очікується, що сам трейлер покажуть у грудні, на 25-річчя компанії Rockstar.

Утім, більше про сам проєкт майже нічого не відомо. Дата релізу зараз невідома, як і платформи, на яких проєкт буде доступний. Ще в лютому 2022 року співробітники компанії заявили, що тоді розробка вже велася, і відтоді компанія не розкривала жодних подробиць про перебіг виробництва.

Утім, інсайдери вже встигли з’ясувати, що головних героїв буде двоє – чоловік і жінка. Їхня історія буде натхненна реальними подіями з життя злочинної парочки Бонні та Клайда.

Нагадаємо, що вже були навіть зливи GTA VI від хакерів. Ще восени 2022 року зловмисник злив у мережу десятки фото та відео з геймплеєм гри. Щоправда, картинка була ще “сирою”, адже сам проєкт ще в розробці.