У мережу злили величезну кількість відеороликів, фото та навіть вихідний код гри GTA 6 від корпорації Rockstar Games. Тепер інсайдер, відповідальний за злив, зв’язався з компаніями, щоб домовитися.

Спочатку пак матеріалів злив у мережу один із користувачів форуму GTA Forums. І хоча публікацію інсайдера вже видалили на сайті, користувачі активно підхопили матеріали та почали розповсюджувати їх по соцмережах, включаючи YouTube, Twitter та Facebook.

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– Ось 90 зображень/роликів з GTA 6. Можливо, я скоро зможу злити більше даних, вихідний код GTA 5 та 6 та ресурси, тестове зібрання GTA 6, – підписав файл з контентом хакер.

Злом захисту Rockstar пов’язують із нещодавньою атакою Uker, яку організував 18-річний зловмисник.

Відомо, що хакер звернувся до компанії Rockstar і попросив їх зв’язатися з ним, щоб домовитися. Він заявив, що не очікував такого ажіотажу навколо злитих файлів. Швидше за все, він забажає грошової винагороди від компанії, щоб уникнути публікації інших файлів.

Так, на самих роликах показали головного персонажа-жінку – багатолітні чутки підтвердились. Персонаж на ім’я Люсія грабує ресторан та бере заручників. Звичайно, геймери помітять суттєві недоробки, адже це тестова версія гри, в якій оцінюють працездатність механік. Проєкт потребує суттєвих доопрацювань.

У мережі вже з’явилося підтвердження правдивості витоку – журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр підтвердив її справжність через джерела у Rockstar Games.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games — Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022

– Не те щоб були великі сумніви, але я підтвердив від джерел Rockstar, що масовий витік Grand Theft Auto VI у ці вихідні справді реальний. Звісно, ​​кадри ранні та незакінчені. Це один із найбільших витоків в історії відеоігор і справжній кошмар для Rockstar Games, – заявив Шраєр.

Ще одне відео показало ігрового персонажа усередині підземного метро. Ролик підтверджує чутки про створення вигаданого Маямі, де й відбуватимуться всі події у GTA 6. Фанати можуть також помітити оновлений інтерфейс, взаємодію з неігровими персонажами та анімацію.

I cleaned some GTA 6 screenshots, here are high-res pics without dev consoles (thread)#GTA6 #GTAVI pic.twitter.com/Yl2zmnJGPN — Lukas Kanik (@_life28) September 18, 2022

Інсайдер також назвав дату виходу GTA 6 – її не варто чекати раніше за другу половину 2024 року.

Відомо, що розробку GTA 6 від Rockstar підтвердив лише у лютому 2022 року. Роботу над довгоочікуваним проєктом ретельно приховували роками, адже GTA 5 вийшла майже 10 років тому.