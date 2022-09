У мережу злили величезну кількість відеороликів, фото та навіть вихідний код гри GTA 6 від корпорації Rockstar Games. Тепер інсайдер, відповідальний за злив, зв’язався з компаніями, щоб домовитися.

Спочатку пак матеріалів злив у мережу один із користувачів форуму GTA Forums. І хоча публікацію інсайдера вже видалили на сайті, користувачі активно підхопили матеріали та почали розповсюджувати їх по соцмережах, включаючи YouTube, Twitter та Facebook.

Злом захисту Rockstar пов’язують із нещодавньою атакою Uker, яку організував 18-річний зловмисник.

Відомо, що хакер звернувся до компанії Rockstar і попросив їх зв’язатися з ним, щоб домовитися. Він заявив, що не очікував такого ажіотажу навколо злитих файлів. Швидше за все, він забажає грошової винагороди від компанії, щоб уникнути публікації інших файлів.

Так, на самих роликах показали головного персонажа-жінку – багатолітні чутки підтвердились. Персонаж на ім’я Люсія грабує ресторан та бере заручників. Звичайно, геймери помітять суттєві недоробки, адже це тестова версія гри, в якій оцінюють працездатність механік. Проєкт потребує суттєвих доопрацювань.

У мережі вже з’явилося підтвердження правдивості витоку – журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр підтвердив її справжність через джерела у Rockstar Games.

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022