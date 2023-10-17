Netflix планує створювати ігри за мотивами серіалів Гра в кальмара і Венздей

Компанія Netflix планує створювати ігри на основі своїх популярних шоу. Приміром, користувачі сервісу можуть побачити відеогру за мотивами серіалів Ігри в кальмара та Венздей.

Така ідея бере свій початок з 2021 року, коли Netflix запустила п’ять ігор для смартфонів Android та iOS. Уже 2022 року для розширення цієї галузі компанія купила третю студію для розробки мобільних ігор.

Наразі Netflix пропонує близько 80 ігор, і їхня кількість тільки зростатиме. Ба більше, деяка продукція стосуватиметься культових серіалів. Щоправда, поки що без конкретних дат.

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Геймери вже можуть оцінити проєкти для мобільних смартфонів за мотивами Дивних див, Вікінгів, Нарко і багатьох інших робіт Netflix.

Крім ігор, Netflix випустить реаліті за серіалом Гра в кальмара. 456 учасників проходитимуть різні випробування, щоб виграти $4,56 млн. Щоправда, вмирати ніхто не вмиратиме – тих, хто програв, просто вибиватимуть із шоу. У компанії зазначили, що буде багато знайомих за серіалом конкурсів, але будуть також і нові завдання, які точно здивують глядачів. Реліз заплановано на кінець осені 2023 року – 22 листопада.