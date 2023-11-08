Долгожданную игру GTA VI планируют представить публике в начале ноября, а дебютный трейлер появится в сети уже в декабре 2023 года.

Когда анонс GTA VI

Об этом заявляет журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg, который узнал инсайд от источников, знакомых с планами студии Rockstar Games.

Так, по данным репортера, анонс Grand Theft Auto VI состоится до 10 ноября включительно — пока неясно, когда именно это произойдет.

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Ожидается, что сам трейлер покажут в декабре, на 25-летие компании Rockstar.

Впрочем, больше о самом проекте почти ничего не известно. Дата релиза сейчас неизвестна, как и платформы, на которых проект будет доступен. Еще в феврале 2022 года сотрудники компании заявили, что тогда разработка уже велась, и с тех пор компания не раскрывала никаких подробностях о ходе производства.

Впрочем, инсайдеры уже успели выяснить, что главных героев будет двое — мужчина и женщина. Их история будет вдохновлена реальными событиями из жизни преступной парочки Бонни и Клайда.

Напомним, что уже были даже сливы GTA VI от хакеров. Еще осенью 2022 года злоумышленник слил в сеть десятки фото и видео с геймплеем игры. Правда, картинка была еще “сырой”, ведь сам проект еще в разработке.