Може закінчитися погано: Ілон Маск оцінив свої шанси на перемогу в поєдинку з Цукербергом

Ілон Маск розкрив подробиці потенційного поєдинку з Марком Цукербергом на ринзі. Бій між мільярдерами цілком собі ймовірний, але для глави Tesla він може закінчитися погано.

Про це Ілон заявив в інтерв’ю. На заході Twitter Space Ілон Маск зізнався, що він ще не почав тренуватися, але якщо дату поєдинку все ж таки буде визначено, то мільярдер піде в зал.

– Я витрачаю свій час на те, що необхідно, і зазвичай мені не доводиться битися з людьми, – виправдав свою не найкращу форму Ілон.

Репортер Bloomberg Ешлі Венс вважає, що перевага за Цукербергом – він володіє джиу-джитсу і ставиться до цього серйозно. На це Маск відповів, що знає про можливі наслідки, адже сам бій може справді відбутися.

Примітно, що генеральний директор UFC Дейна Вайт спілкувався з обома мільярдерами – Марк і Маск абсолютно серйозно ставляться до бою.

Конфлікт бере свій початок із публічних образ один одного в соцмережах. Маск назвав Цукерберга наслідувачем за спроби Meta створити аналог Twitter.

Після цього Ілон викликав Цукерберга на поєдинок – очільник Facebook прийняв пропозицію і запитав місце та час проведення бою. Глава Tesla вказав на Vegas Octagon – це єдиний восьмикутний ринг UFS у Техасі.

І хоча Маск вищий і важчий за Марка, творець Meta володіє майстерністю бою джиу-джитсу. Бої в клітці включають у себе низку бойових мистецтв, тож уміння Цукерберга йому точно знадобляться. Що стосується Ілона, то раніше він заявляв, що в Південній Африці брав участь у реальних вуличних бійках.