Может закончиться плохо: Илон Маск оценил свои шансы на победу в поединке с Цукербергом

Илон Маск раскрыл подробности потенциального поединка с Марком Цукербергом на ринге. Бой между миллиардерами вполне себе вероятный, но для главы Tesla он может закончиться плохо.

Об этом Илон заявил в интервью. На мероприятии Twitter Space Маск признался, что он еще не начал тренироваться, но если дата поединка все же будет определена, то миллиардер пойдет в зал.

— Я трачу свое время на то, что необходимо, и обычно мне не приходится драться с людьми, — оправдал свою не лучшую форму Илон.

Репортер Bloomberg Эшли Вэнс считает, что преимущество за Цукербергом — он владеет джиу-джитсу и относится к этому серьезно. На это Маск ответил, что знает о возможных последствиях, ведь сам бой может действительно произойти.

Примечательно, что генеральный директор UFC Дэйна Уайт общался с обоими миллиардерами — Марк и Маск совершенно серьезно относятся к бою.

Конфликт берет свое начало с публичных оскорблений друг друга в соцсетях. Маск назвал Цукерберга подражателем за попытки Meta создать аналог Twitter.

После этого Илон вызвал Цукерберга на поединок — глава Facebook принял предложение и спросил место и время проведения боя. Глава Tesla указал на Vegas Octagon — это единственный восьмиугольный ринг UFS в Техасе.

И хотя Маск выше и тяжелее Марка, создатель Meta владеет мастерством боя джиу-джитсу. Бои в клетке включают в себя ряд боевых искусств, так что умения Цукерберга ему точно понадобятся. Что касается Илона, то ранее он заявлял, что в Южной Африке брал участие в реальных уличных драках.