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Інтернет

Наслідувач: Ілон Маск відреагував на створення аналога Twitter від Meta

12 Березня 2023, 15:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Ілон Маск висміяв керівника Meta Марка Цукерберга за бажання створити конкурента Twitter. Своїми думками мільярдер поділився в соцмережі, яку придбав восени 2022 року.

– Наслідувач, – коротко заявив Ілон на дописи з обговоренням Цукерберга та Facebook.

Нещодавно стало відомо, що Meta хоче створити свою нову соцмережу для обміну текстовим контентом, як це відбувається у Twitter.

Поки проект отримав назву P92, і для авторизації можна буде використовувати обліковий запис Instagram. Концепція схожа на Reddit або Discord, але відрізняється від того, як працюють інші платформи Meta.

Про терміни розробки поки що говорити рано – у планах компанії запустити сервіс, який дасть змогу створювати свої сервери або навіть спільноти.

Утім, соцмережа Маска також активно розвивається – Twitter може стати повноцінним банком. Так, користувачі зможуть залишати депозит і отримувати кредитні картки, якщо Ілону вдасться зробити платіжну систему. З огляду на те, що рекламний бізнес не дуже допомагає сервісу залишатися на плаву, мільярдеру потрібно шукати інші способи заробітку. Згодом, користувачі зможуть також працювати й з криптовалютами.

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Теги
Twitter Ілон Маск Марк Цукерберг
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