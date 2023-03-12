Ілон Маск висміяв керівника Meta Марка Цукерберга за бажання створити конкурента Twitter. Своїми думками мільярдер поділився в соцмережі, яку придбав восени 2022 року.

– Наслідувач, – коротко заявив Ілон на дописи з обговоренням Цукерберга та Facebook.

Copy ???? — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2023 Зараз дивляться

Нещодавно стало відомо, що Meta хоче створити свою нову соцмережу для обміну текстовим контентом, як це відбувається у Twitter.

Поки проект отримав назву P92, і для авторизації можна буде використовувати обліковий запис Instagram. Концепція схожа на Reddit або Discord, але відрізняється від того, як працюють інші платформи Meta.

Про терміни розробки поки що говорити рано – у планах компанії запустити сервіс, який дасть змогу створювати свої сервери або навіть спільноти.

Утім, соцмережа Маска також активно розвивається – Twitter може стати повноцінним банком. Так, користувачі зможуть залишати депозит і отримувати кредитні картки, якщо Ілону вдасться зробити платіжну систему. З огляду на те, що рекламний бізнес не дуже допомагає сервісу залишатися на плаву, мільярдеру потрібно шукати інші способи заробітку. Згодом, користувачі зможуть також працювати й з криптовалютами.