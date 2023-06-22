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Ілон Маск кинув виклик Цукербергу: глава Meta вже відповів

22 Червня 2023, 08:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ілон Маск та Цукерберг

Марк Цукерберг відповів на виклик Ілона Маска влаштувати поєдинок. Враховуючи неординарність обох мільярдерів, жарт може набути серйозного характеру.

Нещодавно Ілон написав у Twitter, що він готовий до бою в клітці з главою Meta.

Цукерберг не змусив себе довго чекати – він опублікував Stories в Instagram скриншот зі словами Маска, і дописав “надішліть мені місце розташування”.

Цукерберг

– Я підтвердив, що повідомлення Цукерберга на його акаунті в Instagram насправді не жарт, а отже, крок тепер за Маском. Історія говорить сама за себе, – заявив представник Meta Іска Сарич.

Творець SpaceX уже відповів на слова Марка. Він написав лише два слова Vegas Octagon. Така клітка для бою від UFC у Вегасі тільки одна.

Протистояння навколо мільярдерів триває не перший місяць – Маск жартує, що Марк копіює його ідеї. Наприклад, навесні в Meta заявили про створення клону Twitter.

Утім, якщо бійка реально відбудеться, то у Маска є перевага – він більший у розмірах, і брав участь у реальних вуличних бійках, коли ріс у Південній Африці. Але й Марк теж не пасе задніх – він неодноразово вигравав турніри з джиу-джитсу. Також глава Meta похвалився, що пройшов тест Мерфі за менш ніж 40 хвилин.

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Ілон Маск Марк Цукерберг
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