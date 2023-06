Марк Цукерберг відповів на виклик Ілона Маска влаштувати поєдинок. Враховуючи неординарність обох мільярдерів, жарт може набути серйозного характеру.

Нещодавно Ілон написав у Twitter, що він готовий до бою в клітці з главою Meta.

I’m up for a cage match if he is lol

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023