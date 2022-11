16 листопада зі стартового майданчика в Космічному центрі імені Кеннеді, штат Флорида (США), в космос полетіла найпотужніша в світі ракета – Space Launch System (SLS).

Корабель вирушив у 25-денну подорож навколо Місяця і назад. У нього немає астронавтів на буксирі, але якщо все піде добре, NASA планує відправити чотирьох людей у наступну подорож.

SLS у рамках місії Artemis 1 (Артеміда-1) вивів у космос космічний корабель Оріон. Варто зазначити, що це третя спроба запуску ракети в космос.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

— NASA (@NASA) November 16, 2022