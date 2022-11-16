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Місія Артеміда-1 почалася: NASA запустило до Місяця космічний корабель Оріон

16 Листопада 2022, 12:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Місія Артеміда-1 почалася: NASA запустило до Місяця космічний корабель Оріон
Джерело: Pexels

16 листопада зі стартового майданчика в Космічному центрі імені Кеннеді, штат Флорида (США), в космос полетіла найпотужніша в світі ракета – Space Launch System (SLS).

Корабель вирушив у 25-денну подорож навколо Місяця і назад. У нього немає астронавтів на буксирі, але якщо все піде добре, NASA планує відправити чотирьох людей у наступну подорож.

SLS у рамках місії Artemis 1 (Артеміда-1) вивів у космос космічний корабель Оріон. Варто зазначити, що це третя спроба запуску ракети в космос.

Зараз дивляться

Спочатку він планувався в серпні, проте в NASA скасували запуск ракети і назвали причину цьому. Згодом запуск перенесли на кінець вересня або ж початок жовтня, проте відбувся він в середині листопада.

Місія покликана довести, що ракета SLS може безпечно доставити Orion на місячну орбіту. Вона також повинна продемонструвати, що капсула екіпажу може захистити будь-кого, хто перебуває всередині під час космічного польоту, і, що особливо важливо, теплозахисний екран космічного корабля збереже її під час розпеченого падіння через атмосферу Землі і падіння з парашутом в Тихий океан.

Приводнення заплановано на 11 грудня.

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Джерело
Insider
Теги
NASA Ракета
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