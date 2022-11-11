Космічний телескоп NASA Джеймса Вебба та ракета Space Launch System (SLS) визнали винаходами року за версією журналу Time.

У космічному агентстві вже відреагували на гідну відзнаку за унікальні розробки.

– Ми спроєктували телескоп Вебба, щоб побачити перші вогні, що запалилися у нашому Всесвіті. Коли я побачив перші опубліковані зображення, я був вражений трепетом, заявив системний інженер NASA Майк Мензель.

Так, телескоп отримав перше місце у категорії Дизайн.

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Також журнал Time нагородив агентство за ракету SLS, яку запустять під час першого льотного випробування місії Artemis I. Апарат без екіпажу має облетіти Місяць і повернутися на Землю цілим і неушкодженим. Це дозволить нам усім зробити величезним крок до колонізації супутника. Ракета здобула перемогу у категорії Експериментальне.

– Ми продемонструємо можливості ракети Space Launch System Moon, найбільшої ракети, побудованої NASA від часів Saturn V, – заявив керівник програми SLS Джон Ганікатт.

Втім, у космосі людство чекає не лише на нові відкриття, а й на небезпеку – нещодавно космонавти МКС мало не зіткнулися з російським сміттям. Все через уламки супутника РФ, які кружляють орбітою. Тепер траєкторія польоту станції та останків апарату перетнулися.