16 ноября со стартовой площадки в Космическом центре имени Кеннеди, штат Флорида (США), в космос полетела самая мощная в мире ракета – Space Launch System (SLS).

Корабль отправился в 25-дневное путешествие вокруг Луны и обратно. У него нет астронавтов на буксире, но если все пойдет хорошо, NASA планирует отправить четырех человек в следующее путешествие.

SLS в рамках миссии Artemis 1 (Артемида-1) вывел в космос космический корабль Орион. Стоит отметить, что это третья попытка запуска ракеты в космос.

We are going.

For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9

— NASA (@NASA) November 16, 2022