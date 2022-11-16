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Миссия Артемида-1 началась: NASA запустило к Луне космический корабль Орион

16 ноября 2022, 12:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Миссия Артемида-1 началась: NASA запустило к Луне космический корабль Орион
Источник: Pexels

16 ноября со стартовой площадки в Космическом центре имени Кеннеди, штат Флорида (США), в космос полетела самая мощная в мире ракета – Space Launch System (SLS).

Корабль отправился в 25-дневное путешествие вокруг Луны и обратно. У него нет астронавтов на буксире, но если все пойдет хорошо, NASA планирует отправить четырех человек в следующее путешествие.

SLS в рамках миссии Artemis 1 (Артемида-1) вывел в космос космический корабль Орион. Стоит отметить, что это третья попытка запуска ракеты в космос.

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Изначально он планировался в августе, однако в NASA отменили запуск ракеты и назвали причину этого. Позже запуск перенесли на конец сентября или же начало октября, однако состоялся он в середине ноября.

Миссия призвана доказать, что ракета SLS может безопасно доставить Orion на лунную орбиту. Она также должна продемонстрировать, что капсула экипажа может защитить любого, кто находится внутри во время космического полета, и, что особенно важно, теплозащитный экран космического корабля сохранит ее во время раскаленного падения через атмосферу Земли и падения с парашютом в Тихий океан.

Приводнение запланировано на 11 декабря.

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Источник
Insider
Теги
NASA Ракета
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