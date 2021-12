Відео з грою Minecraft переглянули понад трильйон разів на платформі YouTube. Наразі це абсолютний рекорд серед усіх ігор.

Про це повідомляється на офіційному сайті проекту.

– У Minecraft є люди, які прагнуть пригод. Деякі люблять будувати будинки, а інші – грати у кооперативі з друзями. Усі ці види геймплею дуже важливі для нас, – заявила бренд-директор Mojang Лідія Вінтерс.

Відомо, що YouTube співпрацює з компанією Mojang, розробником Minecraft. Відеоплатформа навіть запустила спеціальний розділ, присвячений цьому рекорду.

– Причина популярності нашої гри – у можливості розповіді історії. У світі Minecraft відбувається багато всього цікавого, – додала Лідія.

Відео про гру на YouTube публікуються з величезною швидкістю — за даними відеоплатформи, зараз на сервісі понад 35 тис. блогерів із 150 країн, які роблять відео з гри щодня.

Minecraft – найпопулярніша гра на YouTube. У 2020 році вона отримала понад 200 мільярдів переглядів. Її реліз відбувся у 2011 році, і вже у 2014 році компанія Microsoft викупила права на гру разом з Mojang за $2,5 млрд. Minecraft щорічно радує користувачів новим контентом, активно розвиваючи віртуальний світ.

Щоправда, 2021 року престижна премія The Game Awards назвала своїх переможців, які змогли вплинути на індустрію розваг. Так, найкращою грою 2021 року визнали адвенчуру-платформер It Takes Two, яку презентували у березні цього року.