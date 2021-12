У ніч на 10 грудня у Лос-Анджелесі відбулася щорічна церемонія вручення премії The Game Awards – це аналог Оскара, але для відеоігор. Найкращою грою 2021 року виявилася адвенчура-платформер It Takes Two, яку презентували у березні цього року.

Крім головної нагороди церемонії, вона також виборола дві додаткові номінації – Найкраща сімейна гра та Найкращий мультиплеєр. Це чудовий проект, який дозволить друзям або всій сім’ї весело провести час разом. Гра отримала позитивні відгуки як від критиків, так і від самих гравців – на Metacritic красуються оцінки в 88/100 та 89/100 відповідно

І хоча адвенчура від першої особи Deathloop лідирувала за кількістю номінацій, вона отримала лише дві статуетки – за режисуру та візуальний стиль.

Деяким гучним проектам 2021 пощастило менше — з порожніми руками залишилися Ratchet & Clank: Rift Apart, довгоочікувана Cyberpunk 2077 від поляків і платформер Psychonauts 2.

Українці також відзначились на церемонії — наша команда кіберспортсменів Natus Vincere (NAVI) стала найкращим колективом. Так, восени вони виграли чемпіонат світу з CS:GO PGL Major Stockholm 2021. Член NAVI Олександр Костильов, відоміший під ніком s1mple, став найкращим кіберсмопртсменом 2021 року.

Повний список номінацій та переможців на The Game Awards:

Гра року – It Takes Two;

Найкраща режисура – Deathloop;

Найкраща гра-сервіс – Final Fantasy XIV Online;

Найкраща розповідь – Marvel’s Guardians of the Galaxy;

Найкраща інді-гра – Kena: Bridge of Spirits;

Найкраща мобільна гра – Genshin Impact;

Найкраща гра для віртуальної/доповненої реальності – Resident Evil 4;

Найкращий бойовик – Returnal;

Найкраща пригодницька екшен-гра – Metroid Dread;

Найкраща рольова гра – Tales of Arise;

Найкращий файтинг – Guilty Gear -Strive-;

Найкращий дебют серед інді-ігор – Kena: Bridge of Spirits;

Найкраща сімейна гра – It Takes Two;

Найкраща спортивна або гоночна гра – Forza Horizon 5;

Найкраща стратегія або симулятор – Age of Empires IV;

Найкращий мультиплеєр – It Takes Two;

Найочікуваніша гра – Elden Ring;

Найкращий візуальний стиль – Deathloop;

Найкращий саундтрек – NieR Replicant ver.1.22474487139;

Найкращий звуковий супровід – Forza Horizon 5;

Найкраща акторська гра – Resident Evil Village;

Номінація Games for Impact (ігри з важливим соціальним підтекстом) – Life is Strange: True Colors;

Нагорода за інновації у сфері доступності для людей з обмеженими можливостями – Forza Horizon 5;

Найкраща підтримка спільноти – Final Fantasy XIV Online;

Найкраща кіберспортивна гра – League of Legends;

Голос геймерів – Halo Infinite.

Компанія Apple також підбила підсумки 2021 року, назвавши найкращі програми та ігри для iPhone та інших пристроїв. Так, найкращим додатком року для iPhone визнали дитячий платформер Toca Life World, а лідером серед ігор виявилася кооперативна MOBA — League of Legends: Wild Rift.