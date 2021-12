Видео с игрой Minecraft просмотрели более триллиона раз на платформе YouTube. Пока что это абсолютный рекорд среди всех игр.

Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

— В Minecraft есть люди, который стремятся к приключениям. Некоторые любят строить дома, а другие — играть в кооперативе с друзьями. Все эти виды игры очень важны для нас, — заявила бренд-директор Mojang Лидия Винтерс.

Известно, что YouTube сотрудничает с компанией Mojang, разработчиком Minecraft. Видеоплатформа даже запустила специальный раздел, посвященный этому рекорду.

— Причина популярности нашей игры — в возможности повествования истории. В мире Minecraft происходит много всего интересного, — добавила Лидия.

Видео об игре на YouTube публикуются с огромной скоростью — по данным видеоплатформы, сейчас на сервисе более 35 тыс. блогеров из 150 стран, которые делают видео по игре ежедневно.

Minecraft — самая популярная игра на YouTube. В 2020 году она получила более 200 миллиардов просмотров. Ее релиз состоялся в 2011 году, и уже в 2014 году компания Microsoft выкупила права на игру вместе с Mojang за $2,5 млрд. Minecraft ежегодно радует пользователей новым контентом, активно развивая виртуальный мир.

Правда, в 2021 году престижная премия The Game Awards назвала своих победителей, которые смогли повлиять на индустрию развлечений. Так, лучшей игрой 2021 года признали адвенчуру-платформер It Takes Two, которую презентовали в марте этого года.