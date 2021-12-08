Стримінг — дуже популярний вид потокового мовлення в інтернеті. Більшість цього ринку належить до сегменту кіберспорту — тут геймери показують у режимі онлайн, як вони проходять ігри та змагаються з іншими гравцями, і за цим спостерігають мільйони глядачів з усього світу.

Те, що приваблює аудиторію, дуже швидко перетворюється на спосіб заробітку. Наразі величезною популярністю для стримінгу користується платформа Twitch, яку створили ще у 2011 році. Тут можна створити свій канал, всіляко залучати нових глядачів, заробляти на донатах та рекламі.

Для конкретних прикладів далеко ходити не потрібно – у жовтні 2021 року хакери злили інформацію про заробіток на платформі за вересень. Так, канадський стример xQc заробив за місяць на майданчику $752 тис. Він активно транслює свій ігровий процес та тренування в онлайн-грі Overwatch.

UPDATE: another anon re-ran the math, something was fuckey about that first one.

This seems slightly more realistic. pic.twitter.com/kNV1wVEMxF — Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021

Факти ICTV дізналися у CEO OverlightAgency Михайла Ярошенка про те, як почати стримити у Twitch, на чому можна заробити та до кого звернутися по допомогу в створенні своєї кар’єри з нуля.

Початок стримерства: обладнання, програми та інтернет

За словами Михайла, для початку можна використовувати навіть ноутбук. Хоча для комфортної трансляції необхідні потужне “залізо”, камера та мікрофон.

– Інтернет я назвав би одним із найголовніших параметрів для стримера – це безпосередньо впливає на якість трансляцій, – запевняє експерт.

Крім техніки, необхідно також використовувати різні послуги потокової передачі даних.

– Програми для прямих трансляцій – безкоштовні. Для цього чудово підійдуть OBS або StreamLabs. У деяких із них існують платні плагіни, але й безкоштовного функціоналу для старту буде достатньо, – додає голова OverlightAgency.

Також Михайло наголосив на важливості візуального контакту з аудиторією – без цього практично неможливо досягти якихось результатів. Хоча раніше цілком можна було обійтися тільки мікрофоном.

Хайпові теми та різні стилі стримерства

Експерт запевняє – потрібно грати в ті ігри, які подобаються самому стримеру. Але й про популярність проектів також не слід забувати. Якщо нова гра подобається і вона має попит у глядачів — це дозволить швидше набрати аудиторію.

– Потрібно аналізувати кількість глядачів у категорії. Якщо гра не популярна – знайти там свою аудиторію буде складніше. Найпопулярніші ігри в СНД – це традиційно Dota2 та CS:GO. Наразі сегмент Call of Duty Warzone активно зростає, – додав Михайло.

Крім летсплеїв, існує й інший формат спілкування з аудиторією — можна відповідати на запитання глядачів та обговорювати різні теми.

– Аудиторія здебільшого приходить на особистість стримера. Вони хочуть поспілкуватися з автором або з ком’юніті у чаті. Варто зосередитися на своїх персональних фішках, образі та манері спілкування з аудиторією. Для багатьох зараз стримери стають форматом віртуальних друзів — глядачі заходять на всі їхні трансляції та постійно стежать за життям стримера в інших соцмережах, – розповідає Ярошенко.

Що стосується інших сервісів для спілкування з аудиторією, їх можна використовувати для залучення.

– Серед багатьох стримерів існує таке переконання, що простіше акумулювати аудиторію на інших майданчиках, як-от TikTok, YouTube та Instagram, а також переводити цю аудиторію на Twitch, – додав експерт.

Більшість стримерів-початківців часто обирають для себе одну дисципліну. Вже з розвитком аудиторії, яка потребує стриму з іншими іграми, можна додати ще щось. Також зміна дисципліни найчастіше негативно позначається на середньому онлайні.

Як почати стримити та до кого можна звернутися по допомогу

Михайло радить почати з важливого рішення — чи це буде основним видом діяльності, чи форматом хобі у вільний час.

Стримінг – повноцінна робота, яку потрібно робити щодня. Створювати контент і виходити в ефір на постійній основі — справа нелегка. Тут потрібні дисципліна та креативність.

– Новачку насамперед потрібно зосередитися на створенні власного унікального образу. Зрозуміти, чим конкретно він відрізнятиметься від інших авторів і чому саме його дивитимуться глядачі. Автори, які докладно проробляють свій образ, набагато швидше набирають аудиторію та вибиваються у топ, – додав Михайло.

Також не варто забувати й про технічну частину питання — варто розібратися з налаштуваннями в OBS, оформити профіль на Twitch, а також створити сторінки в соціальних мережах Instagram та TikTok.

Overlight Stream House може допомогти у цій нелегкій справі. Компанія будує ком’юніті, проводить заходи для стримерів, де гості діляться своїм досвідом та приємно проводять час. За заявою Михайла, це сприяє розвитку екосистеми стримінгу в Україні.

– Ми завжди відкриті до нових партнерств та колаборацій. Наразі тестово запустили систему, яка допомагатиме стримерам знаходити рекламодавців та підвищувати якість контенту на трансляціях. Stream House бере на себе всю комунікацію з рекламодавцями та забезпечує стримерам стабільний дохід, – додав глава Overlight.

Почати стрими може кожен охочий. Головне — вірити в себе та викладатися на повну.