Стримінг — дуже популярний вид потокового мовлення в інтернеті. Більшість цього ринку належить до сегменту кіберспорту — тут геймери показують у режимі онлайн, як вони проходять ігри та змагаються з іншими гравцями, і за цим спостерігають мільйони глядачів з усього світу.

Те, що приваблює аудиторію, дуже швидко перетворюється на спосіб заробітку. Наразі величезною популярністю для стримінгу користується платформа Twitch, яку створили ще у 2011 році. Тут можна створити свій канал, всіляко залучати нових глядачів, заробляти на донатах та рекламі.

Для конкретних прикладів далеко ходити не потрібно – у жовтні 2021 року хакери злили інформацію про заробіток на платформі за вересень. Так, канадський стример xQc заробив за місяць на майданчику $752 тис. Він активно транслює свій ігровий процес та тренування в онлайн-грі Overwatch.

