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Інтернет

Мінцифра шукає соцмережі загиблих російських солдат за допомогою штучного інтелекту

23 Березня 2022, 15:51
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Сканирование глаза

Міністерство цифрової трансформації використовує штучний інтелект для пошуку облікових записів соцмереж загиблих російських солдатів. За допомогою системи повідомляють родичам та близьким загиблих про смерть.

За заявою глави Мінцифри Михайла Федорова, це допоможе розвіяти міфи про спецоперацію, на якій немає строковиків та втрат з боку армії РФ.

Система автоматично обробляє фото з трупами російських солдатів і шукає аналогічні особи на фотографіях у соцмережах. Технологія раніше вже застосовувалася в сервісі Дія – для співставлення біометрії особи користувача з фотографіями в регістрі.

– Ще місяць тому ми налаштовували нову систему CRM для обробки заявок контакт-центру Дії. А сьогодні налаштовуємо автододзвони в Росії, щоб розповідати правду про російських убивць у нас вдома, – заявив Федоров.

Нагадаємо, що на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато користувачів Дія можуть зіткнутися з проблемами доступу документів. У Мінцифрі розповіли про найпоширеніші причини та способи вирішення. Наприклад, у смартфоні можуть бути застарілі версії додатків сервісу та банку, а також неполадки з авторизацією в сервіс за кордоном.

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Теги
Мінцифри , Михайло Федоров
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