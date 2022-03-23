Министерство цифровой трансформации использует искусственный интеллект для поиска аккаунтов соцсетей погибших российских солдат. С помощью системы сообщают родственникам и близким погибших о смерти.

По заявлению главы Минцифры Михаила Федорова, это поможет развеять мифы о спецоперации, на которой нет срочников и потерь со стороны армии РФ.

Система автоматически обрабатывает фото с трупами российских солдат, и ищет аналогичные лица на фотографиях в соцсетях. Технология раньше уже применялась в сервисе Дія — для сопоставления биометрии лица пользователя с фото в регистре.

— Еще месяц назад мы настраивали новую систему CRM для обработки заявок контакт-центра Действия. А сегодня настраиваем автодозвоны в России, чтобы рассказывать правду о российских убийцах у нас дома, — заявил Федоров.

Напомним, что на фоне полномастабного вторжения России в Украину многие пользователи Дія могут столкнуться с проблемами к доступу документов. В Минцифре рассказали о самых распространенных причинах и способах решения. К примеру, в смартфоне может быть устаревшие версии приложений сервиса и банка, а также неполадки с авторизацией в сервис за границей.